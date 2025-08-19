鹿角市で、ごみ集積所が壊されたり、牛の飼料や畑の野菜が食べられたりする被害が相次いでいます。警察はクマによるものとみて注意を呼びかけています鹿角警察署によりますと18日の朝、鹿角市八幡平字永田根瀬のごみ集積所が壊されごみが散乱しているのを、歩いていた鹿角市の70代の男性が見つけました。ごみ集積所は側面の壁が壊され、壁にはクマのものとみられる爪あとが残っていました。被害にあったのは、17日午後5時ごろから1