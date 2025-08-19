福岡県警八幡西署は19日、北九州市八幡西区八枝4丁目付近の歩道上で18日午後9時30分ごろ、男が通行中の女性に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20から40代で身長約170のやせ形。