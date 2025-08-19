消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、ビル内で消火活動中に崩落が起きたとみられることが分かりました。８月１８日午前、大阪市中央区で、５階建てと７階建てのビルが焼ける火災がありました。近くの飲食店にいた２０代の女性１人と消防隊員６人が病院に搬送され、このうち浪速消防署に所属する消防司令・森貴志さん（５５）と消防士・長友光成さん（２２）の２人が死亡しました。大阪市の横山市長は、ビル内で