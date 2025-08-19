現地８月18日に開催されたプレミアリーグ開幕節で、田中碧を擁する昇格組のリーズが、エバートンとホームで対戦。１−０で接戦を制し、白星発進を飾った。田中は右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビュー。攻守に躍動し、決勝点となった84分のPK獲得シーンでは、猛プレスで相手のボールロストを誘発し、起点となった。一方で、ジェームズ・ターコウスキのハンドが取られたPKの判定は、議論を巻き起こしている。シ