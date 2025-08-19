今年１月に死亡した元兵庫県議の子どもたちを支援しようと元県議の同僚議員らが基金を設立しました。元兵庫県議で斎藤知事のパワハラ疑惑などを調査する百条委員会の委員だった竹内英明さんは、ＳＮＳ上での誹謗中傷に悩み県議を辞職し、その後、今年１月に死亡しました。元県議の同僚議員らは８月１８日、竹内さんの中学生の子ども２人の学費に充ててもらうための「遺児育英基金」を立ち上げたと発表しました。１１月１８日