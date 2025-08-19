俳優、アーティストとして国内外で活動するDEAN FUJIOKAが、新たなアーティスト写真を公開。あわせて、音楽活動再始動後初となるワンマンライブ『DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”』の詳細を発表した。ライブは9月10日に東京・NHKホールで開催される。【写真】DEAN FUJIOKAの最新アーティスト写真 全身バージョン今年から音楽活動を独立した軸として再定義し、本格的に再始動したDEAN。約1年ぶりのワンマンライブとなる