19日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午前10時現在は前日比31銭円安ドル高の1ドル＝147円76〜77銭。ユーロは01銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円24〜30銭。前週に発表された米経済指標が市場予想を大きく上回ったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利下げ観測が後退。外為ブローカーは「ドルが買われやすくなっている」と話した。