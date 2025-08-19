「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）山梨学院が快勝し、夏の甲子園初の４強入りを果たした。１点を追う二回に反撃。先頭の４番・横山が左越えに同点ソロを放つと、さらに３連打で無死満塁と攻めた。ここで田村の三ゴロが本塁悪送球を招き、２者が生還して逆転。なおも鳴海の左犠飛、宮川の左前タイムリーも出てこの回一挙５点を奪った。来秋ドラフト候補で長身２年生右腕の