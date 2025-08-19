米半導体大手インテルに対し、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が２０億ドル（約３０００億円）を出資する/Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）経営不振が続く米半導体大手インテルに対し、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が２０億ドル（約３０００億円）を出資する。両社が１８日に発表した。発表によると、ＳＢＧはインテルの普通株式を１株あたり２３ドルで取得する。インテル株は時間外取引で６％上昇した。