◆米大リーグフィリーズ１２―７マリナーズ（１８日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）４７本塁打のマリナーズのカル・ローリー捕手と４３本塁打のフィリーズのカイル・シュワバー外野手が、フィリーズの本拠地で１８日（日本時間１９日）激突。ともに本塁打は出なかったが、シュワバーが中前タイムリーを放って打点を１０３と伸ばして並んでいたローリーを突き放しメジャートップに立った。オールスターの本塁打競争