十島村・諏訪之瀬島の御岳ではきょう19日午前9時半すぎまでに噴火が5回発生し、噴煙は最高で火口から1700メートルの高さまで上がりました。 諏訪之瀬島の御岳では噴火や爆発的噴火をきのう18日は7回、きょう19日は午前9時半すぎまでに5回観測しています。 19日午前2時半前の噴火では噴煙が1700メートルまで上がり、このあと噴火が発生した場合、灰は北に流れる予想です。 諏訪之瀬島には先月時点で84人が住んでいま