将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は19日、福岡県宗像市で第4局1日目が始まり、戦型は先手・藤井の角換わり腰掛け銀へ進んだ。ここまで藤井の3連勝で迎え、藤井が勝てば6連覇。10手目に永瀬から角交換し、36手目、お互いの右銀が5筋で歩の上へ躍り出た。39手目、藤井が5段目へ右桂を跳ね出して開戦すると、さらに43手目、その右桂を5筋で成り捨てた。成桂を取