京都国際―山梨学院2回裏、同点本塁打を放ち笑顔で三塁に向かう山梨学院・横山＝甲子園全国高校野球選手権大会第13日は19日、甲子園球場で準々決勝が行われ、山梨学院が前回優勝の京都国際を11―4で破った。1点を追う二回に横山の本塁打を皮切りに5安打を集め5得点。中盤も得点を重ね、京都国際の西村を攻略した。第2試合は関東第一（東東京）と日大三（西東京）が対戦。