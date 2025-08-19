日本時間の2025年8月19日に、ソフトバンクグループがIntelに対して20億ドル(約2960億円)を投資する契約を締結したことを発表しました。ソフトバンクグループとIntel Corporation、20億ドルの出資契約を締結 | ソフトバンクグループ株式会社https://group.softbank/news/press/20250819SoftBank Group and Intel Corporation Sign $2B Investment Agreement :: Intel Corporation (INTC)https://www.intc.com/news-events/press-rel