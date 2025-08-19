フランスのマクロン大統領は、トランプ大統領やゼレンスキー大統領らとの会談のあと、ウクライナへの「安全の保証」について議論したと明らかにしました。フランスマクロン大統領「『安全の保証』の内容、そして各国の役割について、アメリカと取り組むことで合意しました。パートナー国がウクライナに提供できる、陸・海・空の部隊についてです」また、マクロン大統領は、攻撃が続く中で和平交渉を何週間も続けることはできない