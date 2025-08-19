気象台は、午前10時33分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を乙部町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を北斗市、七飯町、森町、厚沢部町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・乙部町に発表 19日10:33時点渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害に警戒してください。檜山地方では、19日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警