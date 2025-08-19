北は北海道から南は鹿児島県まで、全国各地のJR線が普通・快速列車で乗り放題となる「青春18きっぷ」。2024年度冬季の発売以降、ルールが大きく変わりましたが、幅広い年齢層に人気があるお得な切符であることには変わりありません。この記事では、「青春18きっぷ」の最新ルールや価格、購入方法といった基本情報から、乗り継ぎのコツや特例区間まで、お得な鉄道旅を楽しむための情報を徹底解説します。青春18きっぷとは？羊蹄山と