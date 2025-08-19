楽天グループは４日続伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で、「２０２６年にも日本の衛星通信市場に参入する」と報じられており材料視されている。 記事によると、総務省は９月にも有識者会議を立ち上げ、既存のスマートフォンが衛星と直接通信するサービスについて制度設計の検討を進め、周波数帯や電波の出力を決めたうえで、早ければ２６年夏にも通信会社からの申請受け付けを始めるとある。楽天