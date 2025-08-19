オープンハウスグループが３日続伸し、２０２１年１１月につけた上場来高値に接近した。同社は１８日取引終了後、米国中部カンザス州オレイサ市において賃貸用住宅コミュニティーの開発を開始したと発表。将来的な収益貢献を期待した買いが入ったようだ。米国のディベロッパーであるＰｅａｋＭａｄｅＲｅａｌＥｓｔａｔｅ社と、ＢｌｕｅＶｉｓｔａＣａｐｉｔａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔとの初の