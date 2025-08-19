「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ソースネクストが「売り予想数上昇」で１位となっている。 １９日の東京市場で、ソースネクスは前日終値近辺で小動き。同社が８日に発表した２５年１２月期第１四半期（４～６月）の連結決算で、最終損益が６億４４００万円の赤字（前年同期は５億４４００万円の赤字）となったことが上値の重さにつながっているよ