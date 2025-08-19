大阪ソーダが４日ぶりに反発した。１８日の取引終了後、立会外での自社株買いの実施を発表。資本効率の向上につながると受け止めた投資家の買いが入ったようだ。１８日終値の１９０７円で、１９日午前８時４５分の東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）において取得総数５２万４３００株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．４％）、取得総額９億９９８４万１００円を上限に買い付けの委託を行った。１９