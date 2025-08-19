◇インターリーグパイレーツ―ブルージェイズ（2025年8月18日ピッツバーグ）パイレーツ―ブルージェイズ戦で、パイレーツのトミー・ファム外野手（37）のバットフリップを巡り、両軍入り乱れての乱闘騒ぎが発生した。問題の場面はパイレーツが3―2とリードした7回1死一、二塁の場面だった。ファムが救援左腕リトルからストレートの四球を選ぶと、バットを本塁上でクルクルと回転させてバットを放り投げた。この行動にブ