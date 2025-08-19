秀英予備校は冴えない動き。１８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を４億４０００万円から４億１２００万円（前期比６．７％増）へ、純利益を３億５５００万円から２億円（同３２．９％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 売上高は１０８億８０００万円（同１．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、北海道の拠点校１校舎の移転に伴う初期投資費用及び移転先物件の賃借料が計画外の