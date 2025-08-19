【モデルプレス＝2025/08/19】元NGT48の荻野由佳が8月18日、自身のInstagramを更新。手作りした大学芋の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元NGT48メンバー、完成度高い手作り和スイーツ◆荻野由佳、手作り大学芋披露荻野は「小さい頃から大好きな大学芋 久しぶりに作った」とコメントし、フライパンで調理中の大学芋と完成した大学芋の写真を公開。黄金色に仕上がった大学芋には黒ごまがトッピングされ、艶やかな仕上がり