国際卓球連盟（ITTF）は19日、2025年第34週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズ横浜」などのポイントが加算された。 ■トップ30には8選手 女子シングルスでは「WTTチャンピオンズ横浜」の2回戦で早田ひな（日本生命）に惜敗した張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で8強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキ