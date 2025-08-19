女優の松田美由紀（６３）が体の不調を明かした。１９日にインスタグラムを更新し「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて」と書き出し、「この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も５７歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、。」と心配が止まらない。それを受けて「体質変えよう！」と決意。砂糖や小麦など摂取するもの