◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）昨夏の王者、京都国際（京都）は山梨学院（山梨）に敗れ、８強で姿を消した。初回に先制した京都国際だったが、２回にエース・西村一毅投手（３年）が山梨学院打線に捕まり５失点。さらに５回、６回と連続で失点した。初戦では西村の好投で、優勝候補ともいわれた健大高崎（群馬）に競り勝ち、勢いにのった京都国際。し