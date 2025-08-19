「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）京都国際の２年連続夏の甲子園制覇はならなかった。エース左腕の西村が６回１０安打９失点（自責点５）と打ち込まれた。１−０の二回、先頭の宮川に左越えに同点ソロを被弾。なおも３連打で無死満塁のピンチを招くと、三ゴロ本塁悪送球の失策で２点を失うなど、この回一挙５点を奪われた。五回には２四死球で招いた１死満塁のピンチで菰田