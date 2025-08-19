韓国の人気グループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーＶ（本名：キム・テヒョン）が、世界的な野球スター・大谷翔平と対面する。米メジャーリーグ（ＭＬＢ）のロサンゼルス・ドジャースは、現地時間１７日、公式ＳＮＳアカウントにＶの写真を投稿し、「ＡＲＭＹ、準備はできていますか？Ｖが今月２５日、ドジャースタジアムで初の始球式を行います」と発表した。投稿からわずか２時間で「いいね」は４万件を超え、リツイートも２万