セガ フェイブのフィギュア製品「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」が、予約受付をスタート。愛らしいデザインの「桜ミク」フィギュアは、表情を変えてることができ、一緒にお出かけもできるサイズ感です☆ セガ フェイブ「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」 予約受付期間：2025年8月18日(月)11:00〜10月16日(木)23:59お届け予定：2026年4月価格：3,080円（税込）