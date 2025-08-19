米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（53）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気シンガー・ソングライターや大物ジャズピアニストらとの4ショットを披露した。これまでの投稿で、親友の元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香がニューヨークを訪れていることを明かしていた久保。「What a night！！（なんて夜だ）小曽根真さんにときめいた夜。オスカーピーターソン生誕10