佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。「俳句の日」 8月19日は「俳句の日」です。そこで、天気にまつわる一句を紹介します。「夕立にうたるる鯉のかしらかな」（正岡子規） かしらは頭という意味で、夕立にうたれる鯉の様子を表しています。「夕立」は夏の季語で、鯉も夏の俳句によく使われる言葉です。 「天気図」 九州の東には高気圧の中心があります。このふち