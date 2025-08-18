とちぎテレビ ８月９日、栃木県上三川町の５０代の無職の女性がＳＮＳで副業に関する投稿を見つけて興味を持ち、相手とのやりとりの中で「客から注文が入れば、商品の仕入れ価格を先払いし仕入れ価格と販売価格の差額が利益になる」などと言われました。 一度、現金２２万円が入金されたことから女性は、さらに相手が指定する口座に、現金を合わせて２７４万円を振り込み、その後、相手と連絡が取れなくなりだまし取られた