カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA第20節が現地時間17日に行われ、サントスはホームでヴァスコ・ダ・ガマに0−6で大敗した。下位に低迷するチーム同士の一戦は、18分にヴァスコ・ダ・ガマが先制し1点リードで前半を終えると、後半は一方的な展開に。「10番」を背負うフィリペ・コウチーニョが2ゴールを挙げるなど、アウェイチームが大量5得点を追加し、0−6という衝撃的なスコアでタイムアップを迎えた。試合終了後、サ