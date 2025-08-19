昨シーズン限りでレスターを退団した元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディに、セリエAのナポリが関心を寄せているようだ。18日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在38歳のヴァーディは、2012年夏にリートウッド・タウンからレスターへと完全移籍。2015−16シーズンには11試合連続ゴールのプレミアリーグ新記録を樹立し、クラブを“奇跡”のリーグ制覇に導いた。2019−20シーズンにプレミアリーグで得点