日本航空（JAL）とJALペイメント・ポート、住信SBIネット銀行が展開する「JAL NEOBANK」は、「為替コストキャッシュバックキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間中に外貨普通・定期預金で円から米ドルの買付を100米ドル以上を行った人を対象に、為替コスト分をキャッシュバックする。上限は20万円まで。キャンペーン期間は8月18日から9月15日まで。特典の付与は10月下旬ごろを予定している。