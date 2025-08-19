DeNAは19日、8月19日〜21日の広島戦でソフトドリンク飲み放題をトライアル実施すると発表した。対象の飲み物は、横浜スタジアムでしか味わえない大人気の「レモンソーダ」やコーラ、ジンジャーエールといった定番のものに加え、横浜スタジアム名物の「みかん氷」をドリンクにアレンジした「のむみかん氷」や横浜のブランド梨「浜なし」を使用した「浜なしソーダ」も飲み放題期間限定で新登場。■ソフトドリンク飲み放題トライ