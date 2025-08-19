京都市下京区で６月、旅行中の中国人観光客が刃物で切りつけられた事件で、京都府警は１８日、中国籍で大阪市住吉区の会社経営の男（３６）（入管難民法違反で起訴済み）を殺人未遂容疑で逮捕した。発表では、男は６月６日午後８時５分頃、下京区の路上で、観光ツアーに参加していた中国人男性（３７）の胸付近をカッターナイフの様な刃物で数回切りつけ、殺害しようとした疑い。調べに対し、「今は何も話しません」と供述して