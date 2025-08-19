警視庁町田署の前署長（59）が、「花嫁修業で苦労する」などと女性署員にセクハラ発言をしたとして警視総監注意の処分を受けていたことが分かりました。町田署の前署長は、2025年4月に行われた署員との懇親会で、女性署員に対し「寮は食事が出るので自炊をしない。花嫁修業で苦労する」と発言したほか、「出生率が下がる」などと述べていたということです。警視庁はこれらの発言が「セクハラ」にあたると認定し、8月7日付で警視総