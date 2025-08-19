東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。１９日昼過ぎから２０日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に、１９日昼前から２０日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。低気圧は２０日にかけて、