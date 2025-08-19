「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。二回の第２打席で２打席連続安打となる中前タイムリーを放った。ラッシングの右犠飛で１点を先制し、なおも２死三塁で大谷が打席へ。１ストライクからの２球目、スイーパーをとらえた痛烈な打球が投手方向に飛び、相手投手が尻もちをついて避けるほどだった。三塁走者が生還し２−０とリードを広げた。大谷は初回の第