東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、１９日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や突風、降ひょうに注意してください。 ［気象概況］東京地方では多摩地方を中心に、気圧の谷や日中の気温上昇の影響で、１９日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が不安定となるでしょう。多摩西部では昨日の大雨により地盤の緩んでいる所があります。 ［雨の予想］ 東京地