吉本ばななさん＝武藤奈緒美撮影吉本ばななさんの『ヨシモトオノ』（文藝春秋）は、日常のちょっとした不思議を集めた初の怪談小説集です。迷子になった山で出会った少年、携帯に届いた謎のメッセージ、家族旅行で泊まった宿に現れた小さなおじさん。誰の身にも起こってもおかしくはないエピソードの数々を通して、生きることの不思議さ、命の愛おしさを描いた13編。もともと怪談が大好きという吉本さんに、お話をうかがいました