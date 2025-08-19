北朝鮮の金正恩総書記が18日から始まった米韓合同軍事演習について「明白な戦争への挑発的な意志の現れであり、地域の平和と安全環境を破壊する根源だ」と述べたと19日、国営メディアが報じました。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮の金正恩総書記は18日、西部・南浦市の造船所を訪れ、北朝鮮初の5000トン級新型駆逐艦を視察しました。その際、金総書記は技術者や専門家らとの談話で、18日から始まった米韓合同軍事演習について「