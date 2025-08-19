◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―０で迎えた２回２死三塁の２打席目は、遊撃のグラブをはじく打球速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の“強襲”中前適時打となった。この日からロッキーズとの３連戦の舞台となる敵地のクアーズ・フィール