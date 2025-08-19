令和6年度（2024年4月〜2025年3月）のふるさと納税受入額は、前年を上回る1兆2,728億円に達し、過去最高を記録。寄付件数は約5,879万件、控除適用者数は令和7年度課税分で約1,080万人にのぼった。寄付の使途では「子ども・子育て」「教育・人づくり」「地域・産業振興」が多くの自治体で選ばれ、地域課題の解決や地域活性化に活用されている。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。 令和6年度の納税受入額