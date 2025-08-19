１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、八木（妻夫木聡）の悲しい過去が明らかになった。この日の「あんぱん」では、八木が蘭子（河合優実）が書く映画批評について最初の頃は面白かったが、最近は俳優や監督を批判してばかりだと鋭く指摘。蘭子は読者の注目を集めるにはそういう書き方が効果的だなどと反論するも、八木は「注目されればそれでいいのか？」「そんな見方をして一番不幸になるのは映画を愛し