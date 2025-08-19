インティマシー・コーディネーターの西山ももこ氏が、18日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。インティマシー・コーディネーターの仕事について語った。インティマシー・コーディネーターは、映画やドラマなどの映像作品で、性的なシーンやヌードシーンの撮影をサポートする専門職。演者と演出側の意向を調整する役割を担う。GENERATIONS片寄涼太が「突如出てきた印象があって。ここ数年ですよ