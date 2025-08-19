タレント鈴木蘭々（50）が19日、X（旧ツイッター）を更新。セミとの衝突事故を起こしたと明かした。「朝から自転車に乗っていたら人生で初めて蝉と衝突しましたおでこにぶつかりました」と報告。そして「結構痛かったです。こんな広い空間でピンポイントにおでこにぶつかるって確率で言ったら結構凄いなと思いました」とつづった。鈴木の投稿に対し「さらに鈴木蘭々さんにぶつかる確率そのセミは世界一幸せなセミかもしれない