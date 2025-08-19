私はアヤコ。夫ユウキと幼稚園に通う息子テツの3人家族です。義姉ミサキさんの娘タエちゃんは外食で注文したものを食べ残すことが多く、義姉は残ったものを夫やテツに食べさせようとします。それだけでなく、残したのに好きなものやデザートを追加注文するのです。ある日、夫とテツが義姉に指摘したことにより、食事会はシーンとした雰囲気になってしまいました。私は間違ったことを言っているとは思えないのですが……。「タエち